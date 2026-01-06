В Свердловской области потеплеет до –2° к середине недели

Температура воздуха на юге Свердловской области повысится с –6°…–11° 6 января до –2° к 8 января, сообщили в Уральском Гидрометцентре. С 8 по 11 января синоптики прогнозируют приход на Урал циклона с западного побережья Черного моря. «Вначале его атмосферный фронт принесет снегопады, затем подоспеет и центральная часть циклона. Больше осадков предполагается в северных районах области: к концу недели сумма 10-18 мм, на юге области 5-10 мм»,— добавили в учреждении.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Согласно данным Уральского гидрометцентра:

В Свердловской области в среду, 7 января, ожидается облачность с прояснениями и местами небольшой снег. Температура ночью и днем составит –10°...–15° (на севере: до –22°). Ветер будет 5-10 м/c, местами порывы 15-17 м/c.

В четверг, 8 января, синоптики прогнозируют облачность, в темное время суток небольшой и умеренный снег, в светлое — местами сильный. Температура ночью составит –13°...–18° (на крайнем севере: до –33°), днем — –7°…–12° (на юге: до –2°, на крайнем севере: до –22°). Скорость ветра будет 3–8 м/c.

В пятницу, 9 января, в регионе будет облачно, пройдет небольшой и умеренный снег. Температура ночью составит –9°...–14° (на юге: до –4°, на крайнем севере: до –24°), днем — –3°…–8° (на крайнем севере до –22°). Ветер будет 2-7 м/c.

В Екатеринбурге в среду, 7 января, будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура ночью и днем составит –10°...–12°. Ветер ожидается 5–10 м/c, в темное время суток — порывы до 14 м/c.

В четверг, 8 января, ожидается облачность и снег. Температура ночью составит –13°...–15°, днем — до –3°...–5°. Скорость ветра будет 3–8 м/c.

В пятницу, 9 января, синоптики прогнозируют облачность и небольшой снег. Ночью температура составит –4°...–6°, днем — –3°...–5°. Ветер будет 2–7 м/c.

Василий Алексеев