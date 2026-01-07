Причиной смертельного пожара в Пензенской области стала непотушенная сигарета
Предварительной причиной смертельного пожара в поселке Лунино стало неосторожное обращение с огнем при курении. Об этом сообщает СУ СКР по Пензенской области.
На пожаре в поселке Лунино погибли три человека
Фото: СУ СКР по Пензенской области
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). При осмотре на телах погибших не найдено других повреждений, кроме следов термического воздействия.
Следователи и криминалисты устанавливают обстоятельства происшествия. Назначен ряд судебных экспертиз.
Пожар в поселке Лунино произошел ночью 7 января. Погибли двое мужчин и женщина. Еще одного мужчину спасли. Ликвидацией возгорания занимались 13 пожарных.