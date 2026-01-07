В Пензенской области на пожаре погибли три человека

В Пензенской области на пожаре ночью 7 января погибли три человека. Как сообщает региональное ГУ МЧС, трагедия произошла в поселке Лунино.

Фото: ГУ МЧС по Пензенской области

Фото: ГУ МЧС по Пензенской области

Сигнал о возгорании в деревянном одноэтажном доме на улице Садовая поступил в 01:37. На место прибыли 13 сотрудников МЧС на четырех единицах техники.

Пожарные ликвидировали огонь и спасли одного человека. Трое погибли. Причина возгорания и площадь уточняются.

Ольга Симонова