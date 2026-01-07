В аварии на 588-м км трассы М-11 погибли два человека

Полиция выяснила, что в одной из аварий на 588-м км трассы М-11 погибли люди. ДТП унесло жизни двух человек, сообщили в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Фото: Пресс-служба управления Госавтоинспекции по Санкт-Петербургу и Ленобласти

Накануне утром на трассе легковой автомобиль столкнулся с грузовиком. Водитель второго транспортного средства марки Volvo совершил вынужденную остановку на обочине из-за лопнувшего заднего левого колеса полуприцепа. BMW столкнулся с задней частью полуприцепа.

Пассажир и водитель иномарки скончались до приезда медиков. Личности погибших устанавливаются.

В тот день на 588-м км также столкнулись четыре автомобиля. Тогда пострадал один человек.

Татьяна Титаева