Массовое ДТП произошло на 588-м км трассы М-11 в сторону Москвы

Две аварии произошли 6 января на 588-м км трассы М-11 в сторону Москвы. В одной столкнулись автомобиль и грузовик, во второй — четыре легковые машины, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ленинградской области.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Ленинградской области

В результате первого инцидента на дороге пострадали два человека. При столкновении четырех автомобилей травмы получил один человек.

На месте организовали работу по ликвидации последствий ДТП. Пострадавшим оказана помощь.

Татьяна Титаева