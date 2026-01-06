Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Массовое ДТП произошло на 588-м км трассы М-11 в сторону Москвы

Две аварии произошли 6 января на 588-м км трассы М-11 в сторону Москвы. В одной столкнулись автомобиль и грузовик, во второй — четыре легковые машины, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ленинградской области.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Ленинградской области

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Ленинградской области

В результате первого инцидента на дороге пострадали два человека. При столкновении четырех автомобилей травмы получил один человек.

На месте организовали работу по ликвидации последствий ДТП. Пострадавшим оказана помощь.

Татьяна Титаева

Новости компаний Все