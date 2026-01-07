Минобороны: ночью над Черноземьем сбили 12 БПЛА

Дежурные средства ПВО за прошедшую ночь уничтожили 32 украинских БПЛА, в том числе 12 — над территорией Черноземья: 11 — над Белгородской областью, один — над Воронежской. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что ВСУ с помощью беспилотника атаковали нефтебазу на территории Старооскольского округа. В результате детонации на объекте загорелись несколько резервуаров. Пожарные занимаются тушением возгорания со вчерашнего вечера, о ликвидации не сообщалось.

Глава Воронежской области Александр Гусев написал в своем Telegram-канале, что ночью дежурными силами ПВО в небе над одним из районов региона был обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Анна Швечикова