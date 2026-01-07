Футболист «Норникеля» умер после игры

Игрок мини-футбольного клуба «Норильский никель» Алекс Филипе скончался в аэропорту города Ухта (Республика Коми). Трагедия произошла после полуфинального матча Кубка России: встреча «Норникеля» с местной командой «Ухта» закончилась со счетом 2:2.

«Незадолго до вылета Алекс потерял сознание. Врач команды, фельдшер аэропорта и вызванные на место сотрудники скорой помощи сделали все возможное, однако усилия медиков не смогли спасти жизнь нашему игроку»,— говорится в сообщении Telegram-канала МФК «Норильский никель».

По словам спортивного директора МФК «Норильский никель» Павла Белкина, Алекс Филипе был одним из лидеров клуба, которого он охарактеризовал как «великолепного игрока и отличного человека».

Алекс Фелипе играл за «Норильский никель» с 2020 года в качестве нападающего. За это время он провел 140 игр, забил в них 67 мячей и отдал 55 голевых передач. Вместе с клубом он стал бронзовым (сезоны 2020/2021 и 2021/2022) и серебряным призером (2022/2023) чемпионата России, а также выиграл Кубок страны (2023/2024). У бразильца остались жена и двое детей.

Михаил Кичанов