Трамп заявил о сокращении Индией импорта нефти из РФ
Президент США Дональд Трамп заявил, что Индия значительно сократила закупки российской нефти. «Если смотреть на настоящее время, то они существенно снизили импорт нефти из России»,— сказал он в эфире Fox News, выступая перед членами Республиканской партии в Вашингтоне (цитата по «Интерфаксу»).
В начале января Reuters со ссылкой на источники сообщил, что власти Индии требуют от НПЗ Индии каждую неделю сообщать о закупках российской и американской нефти. По словам источников агентства, импорт российской нефти в ближайшие месяцы может сократиться и будет составлять менее 1 млн баррелей в сутки.
Ранее администрация Дональда Трампа ввела против Индии пошлины на импорт, а в августе прошлого года повысила их до 50%, объяснив это масштабными закупками Дели российской нефти.