Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На трассе в Туве произошло смертельное ДТП

В ДТП в Тес-Хемском районе погибли два человека, сообщила прокуратура Республики Тыва.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным надзорного ведомства, трагедия произошла сегодня ночью на автодороге Самагалтай — Ак-Чыраа. 61-летний водитель Lada Priora не справился с управлением и на большой скорости допустил съезд в кювет. От полученных травм водитель и его супруга скончались на месте прошествия.

Правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося. Прокурор республики Евгений Ботвинкин поручил организовать проверку по факту ДТП.

Михаил Кичанов

Новости компаний Все