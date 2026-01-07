«Авангард» одержал победу над «Ак Барсом»

Встреча омского «Авангарда» с «Ак Барсом» в Казани завершилась победой гостей: две забитые шайбы против одной. Исход игры позволил «Авангарду» закрепиться на второй строчке в конференции «Восток».

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Судьба матча решилась в третьем периоде. У омичей отличились Майкл Маклауд и Дамир Шарипзянов, у казанцев результативным оказался Владимир Алистров.

«Сегодня был матч уровня плей-офф, и я обожаю такой хоккей. По-моему, хоккей в плей-офф — это вообще лучший вид спорта в мире. Я не большой фанат романтичного хоккея, мне больше по душе суровый и боевой хоккей»,— прокомментировал игру главный тренер «Авангарда» Ги Буше.

Следующий матч «Авангард» сыграет на выезде 8 января с магнитогорским «Металлургом».

Михаил Кичанов