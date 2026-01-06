Bloomberg: США будут участвовать в гарантиях безопасности для Украины

США предоставят Украине гарантии безопасности на случай нападения России после завершения конфликта. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа, который обсуждают союзники Украины. Согласно плану, США поддержат европейские силы, которые будут размещены на украинской территории. Американская сторона обеспечит обмен разведданными, следует из документа.

План предусматривает мониторинг линии прекращения огня между Россией и Украиной, поддержку ВСУ и создание многонациональных сил для обеспечения перемирия, следует из проекта декларации. Его должны согласовать европейские лидеры и США по итогам встречи в Париже, пишет Bloomberg.

6 января лидеры стран Евросоюза встретились Париже с посланниками президента США Дональда Трампа в Париже, чтобы согласовать гарантии безопасности Украине. Американскую сторону представляют спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Во встрече также участвуют президент Украины Владимир Зеленский, Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и другие.