Reuters раскрыло проект «коалиции желающих» по гарантиям безопасности Украине

В соответствии с предложениями «коалиции желающих» гарантии безопасности для Украины будут включать в себя твердые обязательства по поддержке страны в случае «будущего вооруженного нападения со стороны России». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на проект документа.

«Эти обязательства могут подразумевать использование военных возможностей, разведывательную и логистическую поддержку, дипломатические инициативы, принятие дополнительных санкций»,— указано в проекте. Сегодня его обсудят на саммите «коалиции желающих» в Париже.

Прежде многие обещания по гарантиям безопасности для Украины были расплывчатыми, отметили источники агентства. По словам высокопоставленного европейского чиновника, есть надежда на то, что обязательства США помогут укрепить предложенные «коалицией желающих» гарантии, которые стороны обсуждали на переговорах с Украиной.

В преддверии саммита «коалиции желающих» в Париж уже прибыли спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер, сообщило агентство.

Сегодня премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что участники «коалиции желающих» на предстоящем саммите могут принять декларацию без конкретных обязательств, требующих немедленных решений. По его словам, такая декларация стала бы подтверждением «европейско-американского сотрудничества в пользу поддержки» и восстановления Украины, а также достижения «справедливых с точки зрения Украины и Европы» условий мира или прекращения огня.