Минприроды Удмуртии взяло пробы на трассе Ижевск—Сарапул после разлива нефти

Инспекторы минприроды Удмуртии выехали на место аварии с участием нефтевоза. Как сообщает пресс-служба министерства, специалисты провели осмотр для оценки возможного негативного воздействия на окружающую среду.

Попадания загрязняющих веществ в водные объекты не зафиксировано. Оценка загрязнения почвы будет осуществляться Росприроднадзором. Отобраны пробы снега и нефтепродукта, которые будут направлены на комплексный анализ в лабораторию. Результаты исследований ожидаются через две недели.

Напомним, 5 января произошло ДТП с участием нефтевоза на трассе Ижевск—Сарапул. Произошел разлив нефти в полосе отвода автодороги. К ликвидации последствий привлекли 27 специалистов системы предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС) и 12 единиц техники.

Анастасия Лопатина