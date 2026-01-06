На трассе в Удмуртии произошел разлив нефтепродуктов из-за ДТП с нефтевозом

ДТП с участием нефтевоза произошло на трассе Ижевск—Сарапул. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии. Происходит разлив нефти в полосе отвода автодороги, объем уточняется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС по Удмуртии Фото: ГУ МЧС по Удмуртии

«В результате неисправности седельно-сцепного устройства на 45 км автодороги <...> произошло расцепление тягача и полуприцепа с последующим падением полуприцепа»,— говорится в сообщении. Это привело к повреждению цистерны.

Угрозы попадания нефтепродуктов в реку Яромаску нет. Спасатели госкомитета республики по делам ГО и ЧС устанавливают подпорную стенку, будет производиться перекачка нефтепродуктов в емкости.

«На место выехали специалисты минприроды Удмуртии для экологической оценки ситуации»,— говорится в сообщении Поисково-спасательной службы региона.

К ликвидации последствий привлечено 27 специалистов системы предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС) и 12 единиц техники.

По последним данным, разлив локализован. На трассе открыто реверсивное движение.