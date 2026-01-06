Дворцовый и Троицкий мосты украсили золотистой подсветкой в честь Рождества

В Рождественский сочельник золотистую подсветку включили на Дворцовом и Троицком мостах. Она будет работать до конца 8 января, сообщили в пресс-службе Смольного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Санкт-Петербурга Фото: Пресс-служба правительства Санкт-Петербурга

Подсветку включили в 16:25, увидеть мосты в праздничном освещении можно будет до 23:59 8 января. При этом у Троицкого моста еще и мягкий мерцающий эффект.

В честь праздника факелы Ростральных колонн на Стрелке Васильевского острова зажгут в 23:55 6 января. Они будут гореть до 3:30 7 января.

В петербургских храмах в ночь на 7 января пройдут праздничные богослужения. Метро будет работать круглосуточно.

Татьяна Титаева