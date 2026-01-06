В петербургских храмах в ночь на 7 января пройдут праздничные богослужения

В рождественские дни в храмах Санкт-Петербурга состоятся праздничные богослужения. Губернатор города Александр Беглов рассказал, во сколько они начнутся.

В Казанском кафедральном соборе в 23:00 6 января начнется ночное богослужение. Его возглавит митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. На следующий день в 10:00 можно будет посетить Божественную литургию, а в 18:00 — Рождественскую вечерню.

В ночь на 7 января богослужение также начнется в Исаакиевском соборе (23:00), Свято-Троицкой Александро-Невской лавре (23:00), Спасо-Преображенском соборе (00:00), во Владимирском соборе на Владимирской площади (00:00). Там же состоятся и другие праздничные богослужения.

Напомним, что в ночь на 7 января петербургский метрополитен будет работать круглосуточно.

Татьяна Титаева