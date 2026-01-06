Коуч — теперь официально

С нового года в России стало больше официальных профессий. В классификатор вошли такие позиции, как SMM-менеджер, инженер по 3D-печати, ландшафтный дизайнер, коуч и прочее. Это, по сути, легализация занятий, которые и на практике рынку давно известны, но в трудовую книжку до сих пор они не вписывались. Включение профессии в новый классификатор означает признание наименования, появление единого кода и, как следствие, запуск работы над профстандартом.



Этот документ формально описывает трудовые функции, требования и условия допуска к работе, пояснил старший преподаватель факультета журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова Марат Мурадян: «Это используется больше для статистики, регулирования рабочих виз, наведения порядка в трудовых отношениях. Потому что очень часто ни работодатель, ни HR-менеджер не понимают, что будет делать тот или иной специалист. Например, какие KPI у SMM-менеджера, как регулируется его работа? Классификатор упорядочит кадровые документы, снимет эту путаницу при найме и чуть-чуть повысит прозрачность рынка».

Самым заметным пополнением классификатора профессий эксперты называют коучей. Несмотря на широкое распространение практики, их функции остаются неопределенными, ответственость размытой, а регулирование вообще отсутствовало. Теперь деятельность «тренеров успеха» будет регламентированной и прозрачной, надеется бизнес-консультант Наталья Фефилова: «Долгое время коучем мог быть каждый. По сути, это была не профессия, а некое направление, методика, которую мог использовать человек в работе. Несмотря на то, что были разные школы коучинга, специалисты с дипломами, специалисты без дипломов, происходило нивелирование профессии.

Но сейчас профессию коуча включают в государственный реестр, эта должность будет официальной, а обязанности более понятными. При этом коучинг — это междисциплинарная специальность на стыке психологии, управления, частично социологии, менеджмента и так далее. И она по-прежнему все-таки является второй профессией, то есть сейчас у человека будет диплом об основном образовании и о дополнительном — в сфере коучинга. У нас появилось четыре квалификации: коуч по вопросам карьеры, бизнеса, коуч бизнес-команд и для руководителей высшего звена. То есть, в основном это про бизнес».

Сложнее всего определить стандарты в креативных профессиях. В этой нише порой встречаются довольно необычные вакансии. Так, например, в объявлениях на «Авито Работа» ищут тренера по кибер-играм и сценариста рилсов. Зарплаты для таких позиций доходят до 150 тыс. руб., при этом заказчик и исполнитель могут иметь совершенно разное представление о хорошо выполненной работе. Рынок ищет способ совместить позиции обеих сторон с учетом тренда на персонализацию и уникальный опыт, говорит руководитель Центра профориентации Института бизнеса и дизайна. Екатерина Федоровская: «Креативная индустрия — безусловный драйвер этих обновлений. Сегодня, пожалуй, никого не удивят motion-дизайнер или бренд-менеджер, а лет 20 назад это тоже звучало бы необычно.

Мы обновляем перечень профилей обучения, готовим специалистов по новым, порой непривычно звучащим профессиям. Мы формируем новых коммуникационных дизайнеров, 3D-визуализаторов, шоураннеров, архитекторов цифровых миров и даже лейаут-артистов. Иногда это принципиально новая специализация, а иногда адаптация уже существовавших профессий или более узкое профилирование. Лейаут-артист, к примеру, — это специалист, который по раскадровке и аниматику выстраивает начатую композицию кадра, траекторию персонажей и камеры. Конечно, раньше его не было, но технологии развиваются, и нужны более узкие специалисты. Как раз таких мы и готовим».

Классификатор профессий служит еще и для ориентации госзаказа на рабочие руки. В Минобрнауке заявили, что пересмотрят выдачу льготных кредитов на образование. За те специальности, которые не соответствуют задачам экономики государства, родителям студентов придется платить самостоятельно и по полной ставке. Для оценки численности рабочих, распределения зарплаты, начисления пенсий и прочих задач и нужен классификатор профессий, пояснил директор Научно-образовательного центра развития образования Президентской академии Владимир Блинов: «Появление новых позиций — очень важный аспект. Можно по итогам года посмотреть, сколько таких специалистов вообще работает, плюс посмотреть динамику: растет их количество, убывает, есть ли запросы на их подготовку?

В общем-то, инициатива за рынком труда. Надо понимать, что иногда это дань моде: в одно время появлялись, например, инженеры по ремонту, а на самом деле это были обычные техники, которые ремонтировали определенные виды аппаратуры, сотовые телефоны. Просто для того чтобы сделать это рабочее место более привлекательным, придумывали красивое название».

Общероссийский классификатор профессий насчитывает больше 5,5 тыс. рабочих специальностей: от авербандщика до юстировщика оптических приборов. А также около 3,5 тыс. должностей служащих от агента до юриста.

