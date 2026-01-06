Власти Калининградской области назвали фейком видео о нехватке топлива

Видео с бывшим министром развития инфраструктуры Калининградской области Евгенией Кукушкиной, на котором она сообщает о проблемах с поставками топлива в регион с начала 2026 года, — фейк. Об этом заявили в региональном правительстве.

«Создатели фейкового видео, видимо, настолько торопились напугать "напряженной ситуацией с топливом", что даже не проверили спикера»,— заявили в правительстве региона (цитата по ТАСС).

Сегодня в Telegram-каналах распространилось видео с экс-министром. В ролике утверждалось, что из-за введения санкций в отношении «Роснефти» и ЛУКОЙЛа «действует ограничение на транзит энергоресурсов в Калининградскую область». Героиня видео говорила, что это может привести к дефициту и росту цен для населения и что для бизнеса могут ввести квоты. В ролике также звучал призыв к местным жителям сократить использование личных автомобилей и, по возможности, чаще пользоваться общественным транспортом.