Первые запуски для Российской орбитальной станции перевели с Восточного на Байконур

Научно-энергетический, универсальный узловой и шлюзовой модули Российской орбитальной станции запустят не с космодрома Восточный, а с Байконура. Об этом сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров. Также с Байконура будут запускать транспортные пилотируемые корабли «Союз РОС», добавил он.

«Все остальные запуски по пилотируемой программе, в том числе пилотируемых транспортных кораблей, транспортных грузовых кораблей "Прогресс РОС", базового и целевых модулей будут осуществляться с космодрома Восточный»,— сказал господин Мантуров журналистам (цитата по «Интерфаксу»).

Ракета-носитель «Протон-М» для вывода научно-энергетического модуля Российской орбитальной станции уже изготовлена, сообщил Денис Мантуров. Остальные большие модули будут выводиться с помощью ракет «Ангара-А5М». Для выведения на орбиту малых модулей будет использоваться «Союз-2.1б».

Работы по созданию Российской орбитальной станции начались в 2024 году. Проект предполагает запуск шести орбитальных модулей. Запуск первого запланирован на 2028 год, сообщал глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов. Планировалось, что станция будет использоваться как платформа для отработки космических технологий. Центр управления полетами будет находиться в Национальном космическом центре в Москве.