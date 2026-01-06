Актера Андрея Хорошева похоронили в Абхазии

Похороны актера, режиссера, сценариста и телеведущего Андрея Хорошева (псевдоним — Андрей И) состоялись в Сухумском районе Абхазии, передает ТАСС. Он умер 1 января на 67-м году жизни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости

Отпевание прошло в храме Преображения Господня на Михайловском кладбище в селе Яштуха. Затем во дворе храма состоялся траурный митинг. В церемонии прощания участвовали министр культуры Абхазии Даур Кове, председатель Союза журналистов Абхазии Руслан Хашиг, представители посольства России в Абхазии, дочь и друзья Андрея Хорошева.

«Сегодня мы прощаемся с Андреем Хорошевым, с которым буквально 20 дней назад мы размышляли о будущих проектах и телефильмах об известных личностях Абхазии и исторических памятниках нашей страны»,— сказал во время мероприятия Руслан Хашиг.

Артист погиб, спасая человека в горячем источнике в Сухуме, рассказал ТАСС продюсер Сергей Члиянц. Актер снялся более чем в десятке фильмов и сериалов. Наиболее известен по ролям главного врача в сериале «Доктор Живаго» и атамана Семенова в «Адмирале». Как режиссер и сценарист поставил фильмы «Конструктор красного цвета» и «Научная секция пилотов».