Умер актер из сериала «Доктор Живаго» Андрей Хорошев

Актер, режиссер, сценарист и телеведущий Андрей Хорошев, известный под псевдонимом Андрей И, умер 1 января на 67-м году жизни. Об этом сообщили на сайте «Кино-театр.ру». Информацию о причинах смерти там не привели.

Андрей Хорошев (Андрей И)

Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости Андрей Хорошев (Андрей И)

Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости

Андрей Хорошев родился в 1959 году в Нахабино Московской области. Он окончил Московский авиационный институт, а в 1990 году — режиссерский факультет ВГИКа. Он работал как в кино, так и на телевидении. Актер снялся в более чем десяти фильмах и сериалах, включая роли главного врача в сериале «Доктор Живаго» и атамана Семенова в «Адмирале». Как режиссер и сценарист он поставил фильмы «Конструктор красного цвета» и «Научная секция пилотов».

На телевидении Хорошев был автором и режиссером автомобильного шоу «Перехват» на НТВ, а также ведущим программы «Искатели» на Первом канале с 2002 по 2013 год. В 2005 году он переехал в Якутск. Андрей Хорошев входил в состав Общественной палаты Республики Саха (Якутия) и развивал туризм в регионе.