Число камер видеонаблюдения в Нижегородской области за год выросло на треть

Более 7 тыс. новых камер видеонаблюдения заработало в Нижегородской области в 2025 году. За год их количество увеличилось на 33% — до 25 тыс. штук, сообщили в региональном правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Более 7,5 тыс. камер расположены в холлах, лифтах и на домофонах многоквартирных домов. Около 12 тыс. всех видеокамер интегрированы со сторонними системами: они внедрены в «умные» домофоны, а также расположены на «умных» остановках, в местах массового пребывания, на транспортных узлах и других объектах.

По словам министра цифрового развития и связи Нижегородской области Александра Синелобова, в последние три года система видеонаблюдения помогла существенно сократить уличную преступность. Аналитика для оперативно-розыскной деятельности способна распознавать номера машин, определять скопление людей, а также устанавливать личность по биометрии.

Камеры в многоквартирных домах используют видеоаналитику, позволяющую распознавать зафиксированные лица. Сейчас вероятность нахождения объекта поиска в системе составляет более 90%, отметили в правительстве.

Уличные камеры в том числе способны подсчитывать количество людей на остановках и определять заполняемость мусорных контейнеров.

В Нижнем Новгороде реализован проект «Цифровой городовой», способный распознавать курение в общественном месте, выгул собак в неположенных местах, въезд в парк на самокатах. Более того, камера с помощью ближайшего громкоговорителя может точечно оповестить нарушителя о том, что его действия запрещены.

Как писал «Ъ-Приволжье», за 2024 год число камер наблюдения в Нижегородской области выросло на 60%.

Галина Шамберина