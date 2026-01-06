Индийская Reliance Industries опровергла данные Bloomberg о поставке нефти из РФ

Крупнейший нефтепереработчик Индии Reliance Industries Ltd. опроверг публикацию агентства Bloomberg о трех танкерах с российской нефтью, которые якобы везут сырье на завод компании. Об этом корпорация сообщила на своей странице в X.

«В последние примерно три недели нефтеперерабатывающий завод Reliance Industries в Джамнагаре не получал российской нефти и не ожидает ее поставок в январе»,— указано в сообщении. Bloomberg опубликовало статью, которая порочит репутацию компании, заявили в Reliance Industries.

Агентство Reuters пишет, что если заявление индийской компании соответствует действительности, то импорт российской нефти в Индию в январе упадет ниже 1 млн баррелей в сутки, до самого низкого уровня за последние годы.

5 января президент США Дональд Трамп заявил, что страна может повысить пошлины на индийские товары, если Индия не выполнит требование Вашингтона об ограничении закупок российской нефти. В конце августа США ввели 50-процентные пошлины на товары из Индии из-за закупок Нью-Дели российской нефти.

Reliance Industries Ltd. объявила о прекращении импорта российской нефти 20 ноября из-за международных санкций в отношении России. Месяцем ранее США ввели санкции в отношении «Роснефти» и ЛУКОЙЛа. При этом агентство Bloomberg в другой публикации сообщало, что индийская компания возобновила закупки российской нефти для своего завода в штате Гуджарат. Утверждалось, что сырье закупали со скидкой через поставщиков, которые не попали под санкции.