Венгерский кинорежиссер Бела Тарр умер 6 января в возрасте 70 лет. Об этом сообщает Index со ссылкой на его окружение. Господин Тарр умер после продолжительной болезни, пишет Венгерская ассоциация кинодеятелей в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

Среди работ режиссера — «Человек из Лондона» по роману Жоржа Сименона, «Туринская лошадь» (в 2011 году фильм получил «Серебряного медведя» на Берлинском кинофестивале), «Гармонии Веркмейстера», «Проклятие» и другие.

Бела Тарр родился в 1955 году в городе Печ на юго-западе Венгрии. Заниматься режиссурой начал в возрасте 16 лет. В 1977 году снял первый полнометражный фильм «Семейный очаг». В том же году поступил в Академию театра и кино в Будапеште, которую окончил в 1981-м.

В 1997 году Бела Тарр был избран членом Европейской киноакадемии. До 2011 года преподавал в Немецкой киноакадемии в Берлине, а также проводил семинары для кинематографистов по всему миру. Удостоен премии имени Кошута, премии имени Белы Балажа и премии Европейской киноакадемии. О завершении карьеры объявил в 2011 году, после выхода «Туринской лошади».