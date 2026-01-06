«Немцы приноровились делать искусственные сосульки из оловянной проволоки»

Обозреватель “Ъ FM” Павел Шинский рассказывает о том, как появилось и эволюционировало популярное елочное украшение.

Фото: Александр Потапов, Коммерсантъ

Первые елочные игрушки появились в XVII веке в Германии. Поначалу они были по-немецки утилитарными: яблоки, орехи и пряники были и украшением, и угощением. Но праздник требовал настоящего зимнего блеска. Вот немцы и приноровились делать искусственные сосульки из оловянной проволоки, скручивая ее в спираль и надевая на еловые ветки. Романтики украшали проволоку блестящими клочьями ткани. Богачи пытались использовать серебро, но оно быстро темнело от пламени свечей. В начале XX века во Франции начали делать мишуру из алюминия с медью, но с началом Первой мировой войны медь стала стратегическим товаром — не для развлечения. Свинцовая фольга выглядела прекрасно, но врачи подняли шум: с таким украшением бесполезно желать близким здоровья в Новом году. Лишь после Второй мировой человечество получило шанс использовать для мишуры фольгу из алюминия, который больше не требовался для военных нужд. Так что мишура — еще и символ мира.

Павел Шинский