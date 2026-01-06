«Челси» не затянул с новым тренером

Пост главного тренера «Челси», оказавшийся вакантным после неожиданного увольнения в первый день 2026 года Энцо Марески, достался Лиаму Росеньору. Он стал уже пятым наставником, который будет руководить лондонским клубом после того, как в 2022 году с ним был вынужден расстаться прежний владелец — Роман Абрамович. На сей раз владельцы нынешние — консорциум во главе с американцем Тоддом Бёли — сделали, кажется, довольно смелую ставку. Росеньор, до этого работавший с французским «Страсбургом», очень молод, тренерской деятельностью занимается всего несколько лет и в топ-клубах никогда не работал.

Фото: Manon Cruz / Reuters Лиам Росеньор

Лондонский «Челси» объявил 6 января о назначении нового главного тренера. Им стал англичанин Лиам Росеньор. С ним заключен шестилетний контракт. Комментируя свое назначение, Росеньор сказал, что его задача — «защищать идентичность» знаменитого клуба и «создать команду», игра которой отражала бы «ее ценности» и позволяла «продолжать выигрывать трофеи».

Лиам Росеньор занял пост, освободившийся в первый день 2026 года, когда «Челси» отправил в отставку руководившего им с лета 2024 года итальянца Энцо Мареску.

При нем лондонцы в конце прошлого сезона выиграли два трофея, победив в Лиге конференций, третьем по рангу еврокубке, а также клубном чемпионате мира: он впервые проходил в «расширенном» формате, повысившем его престижность. В финале этого турнира «Челси» справился с выигравшим Лигу чемпионов ПСЖ.

В первой половине сезона текущего английский клуб испытывал явные проблемы со стабильностью. В чемпионате страны он сейчас располагается на пятом месте, но от топ-тройки отстает уже на 11 очков. Различные британские медиаресурсы, объясняя увольнение Марески, правда, утверждали, что его причиной стали не столько не слишком впечатляющие результаты, сколько конфликты итальянца с руководителями клуба, в последнее время приучившего к тому, что тренеры в нем надолго не задерживаются.

Фото: AP Энцо Мареска

В 2022 году, вскоре после начала военной спецоперации на Украине, британские власти вынудили прежнего владельца «Челси» Романа Абрамовича, при котором лондонцы пережили взлет, продать футбольный актив. Он достался консорциуму BlueCo во главе с американцем Тоддом Бёли, пока безуспешно пытающемуся вернуть клубу статус одного из безусловных флагманов Английской премьер-лиги (АПЛ).

После расставания Абрамовича, в «эпоху Бёли», клуб успели потренировать четыре наставника, не считая тех, кто имел ранг временно исполняющих обязанности: предшественниками Марески были Томас Тухель, Грэм Поттер и Маурисио Почеттино.

Оперативность, с которой клуб договорился с очередным тренером, удивлять не должна. Дело в том, что Лиам Росеньор, по сути, и так трудился в системе «Челси». С 2024 года он возглавлял французский «Страсбург», который тоже принадлежит BlueCo. Удивлять должен сам по себе выбор именно этого специалиста.

До сих пор «Челси» с его огромными финансовыми ресурсами предпочитал ставить на тренеров с солидным бэкграундом и несомненными достижениями. Ни того, ни другого у Росеньора нет.

Ему всего 41 год, карьеру игрока он завершил на излете прошлого десятилетия, а тренировал только скромные команды без больших амбиций — английский «Дерби» и «Халл Сити», а также располагающийся в этом чемпионате Франции на седьмой позиции «Страсбург».

Пытаясь доказать перспективность его назначения, английские футбольные эксперты обычно ссылаются не на какие-то конкретные прорывы, а на репутацию футбольного интеллектуала, давно увлекшегося изучением передовых методик и творчества куда более известных коллег — скажем, наставника «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы, плюс на тот факт, что под началом Лиама Росеньора неплохо прогрессируют юные футболисты. Это качество «Челси», в заявлении которого сделан акцент как раз на необходимости «развития игроков», и в самом деле может пригодиться. В лондонском составе есть целая группа молодых талантов — таких как 18-летний Эстеван.

Алексей Доспехов