В рождественскую ночь Москву и Подмосковье накроет сильный снегопад

В ночь на 7 января в Москве и Московской области прогнозируется обильный снегопад, сообщил Гидрометцентр России.

В среду под влиянием южного циклона в регионе ожидается облачная погода со снегом. Днем температура в Москве составит -6…-4°, в Подмосковье — -8…-3°. На дорогах сохранится гололедица.

Снегопады продолжатся и в четверг, 8 января. При этом синоптики прогнозируют постепенное понижение температуры и сохранение зимних погодных условий.