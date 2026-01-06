Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о трех похищениях, произошедших во Франции и возглавивших мировой рейтинг ограблений.

Коллеги из интернет-издания ArtNews отмечают, что 2025 год стал рекордным по количеству краж произведений искусства. Почти дюжина музеев и учреждений от Бразилии до Франции были ограблены. Произведения искусства и артефакты были украдены на сотни миллионов долларов. Составили даже рейтинг прошлогодних краж.

Номер один — французские королевские драгоценности стоимостью $102 млн украдены из Лувра. В воскресенье, 19 октября, около 9:30 грабители ворвались в галерею Аполлона в парижском Лувре, используя подъемник и угловую шлифовальную машину, чтобы украсть девять украшений меньше чем за восемь минут. Записи с камер видеонаблюдения зафиксировали, как воры спускались из окна галереи, а потом бежали с места на скутерах. Почти сразу арестовали троих мужчин и одну женщину, а еще один был схвачен в декабре в связи с кражей со взломом. Пропавшие драгоценности внесены в базу Интерпола по краденым произведениям искусства, поиски продолжаются. В свете ограбления Лувр передал оставшиеся самые драгоценные камни Банку Франции на хранение.

Второе место в рейтинге снова у Франции — $11 млн на краже фарфора из Лиможа. За месяц до громкого ограбления в Лувре воры нацелились на Национальный музей Адриена Дюбуше в Лиможе. Разбив окно, они вломились около 3:15 и украли три фарфоровых изделия — два особенно важных блюда из китайского фарфора, датируемых XIV–XV веками, а также китайскую вазу XVIII века. Все они признаны «настоящими сокровищами», согласно данным музея. На момент прибытия офицеров на место преступления воры уже сбежали.

Франция — абсолютный лидер. На третьем месте снова Париж — $700 тыс. за золотые слитки из парижского Национального музея естественной истории. Опять же за месяц до Лувра. Нарушители проникли в музей рано утром 16 сентября, украли уральские самородки, подаренные Николаем I в 1833 году, всего около 5,5 кг золота. 24-летняя гражданка Китая была задержана в Барселоне. На момент ареста она пыталась избавиться более чем от килограмма расплавленного золота.

Дмитрий Буткевич