Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о том, какие бренды представят на российском рынке свои релизы в новом году.

В 2026 году на российский рынок, как посчитали эксперты «Газпромбанк Автолизинга», выйдет 45 автомобильных новинок. Много это или мало? Смотря что и с чем сравнивать. Всего в мире абсолютно новых автомобилей плюс обновленных автомобилей текущего модельного ряда за год появляется несколько сотен. Но если учесть, что в 2022 году с нашего рынка ушли все европейские, американские, японские и корейские автомобильные бренды, то 45 новинок, пусть и представляющих в основном только китайский автопром, — результат вроде бы отличный. Но настораживает другое: на 2025 год было анонсировано 90 новых и рестайлинговых моделей, из которых до российских шоу-румов добрались лишь 48. То есть фактически наш рынок недосчитался половины обещанного.

Просевшие продажи и изменения налоговой политики государства заставили импортеров пересматривать стратегии развития марок. Если подобный тренд сохранится и в этом году, то нетрудно подсчитать, что новинок будет от силы пара десятков. Впрочем, и здесь не стоит унывать, потому что старшему поколению есть с чем сравнивать. В Советском Союзе, по которому многие скучают, иномарок официально и вовсе не продавалось, а счастьем считалась покупка модели, ходившей в новинках за десять лет до этой самой покупки. Но поживем — увидим. Новинки обещает Chery — не путать с GAC, Changan, принадлежащим последнему суббрендом Deepal, BYD, Omoda, Haval и Tank. Что-то новенькое обещает «Москвич». Еще мы увидим Geely под маркой «Волга» и, конечно же, наше все — АвтоВАЗ. Осенью должны начаться серийное производство и продажи кроссовера Lada Azimut. В следующий раз напишу о графике появления премьер российского рынка в ритейле. Год длинный, и знание о том, в каком месяце какая именно модель появится в салоне, может помочь, если не накопить необходимую сумму, то, по крайней мере, не торопиться с покупкой.

