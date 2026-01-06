Новогодняя кома

Обозреватель “Ъ FM” Анна Кулецкая рассказывает о том, какие простые действия помогут вернуть бодрость после праздничного загула.

Луч света в темном царстве — новогодние каникулы. И сколько бы ни было написано трактатов о том, что лучше в это время заняться чем-то полезным, давайте будем честны. Большинство планирует как следует выспаться. Сомнологи рекомендуют выходить из праздничной комы плавно и осторожно. 1 января можно провести в постели, а потом час за часом сокращать это время, чтобы не травмировать свои биологические ритмы. Но если вдруг советы сомнологов — последнее, что вам хочется сейчас слушать, то 11 января вы наверняка окажетесь в ловушке. К счастью, на этот случай есть несколько SOS-методов, которые изобрели адепты здорового образа жизни.

Чтобы экстренно взбодриться перед рабочими буднями, не пейте на завтрак кофе и не ешьте салаты, которых, скорее всего, и так уже не осталось. Лучшее утро — это один или два стакана чистой воды, чтобы завести механизмы изнутри, а еда — теплая и максимально простая, но без быстрых углеводов. Зарядку можно сделать в формате игры. Например, «прыгающий джек» с хлопками над головой — веселое кардио, к которому, возможно, присоединятся и ваши домашние. Некоторые ароматы тоже даруют бодрость. Биохакеры в таких целях используют несколько капель цитрусовых или бергамота в аромалампе. Одна из любимых и модных процедур биохакеров — терапия холодом. Ледяные ванны или прорубь, в которые они погружаются, — слишком экстремально и требуют подготовки. Для первого раза можно опустить лицо на пять секунд в таз с холодной водой или подержать в руке кубик льда. Желание вернуться к работе должно появиться.

