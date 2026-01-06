Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о том, какие трюки используют производители, чтобы выдать дешевый жемчуг за дорогой.

Недавно я рассказывала, какими секретами поделилась королева жемчуга Пинелла Ауторе во время паблик-тока, который мне повезло модерировать. Сегодня расскажу еще несколько важных моментов для тех, кто интересуется жемчугом. Очень интересная часть рассказа была про трюки производителей. Дешевый речной жемчуг, который кажется подозрительно блестящим, часто просто натерт воском. Этот блеск быстро исчезает, и внешний вид при покупке навсегда останется в прошлом.

Вообще же постоянно слышишь противопоставление речного и морского жемчуга. А Пинелла показала и доказала, насколько оно неверно в своей сути. Ауторе продемонстрировала пример, который полностью рушит привычные представления: в ее коллекции есть небольшая речная жемчужина грушевидной формы с блеском уровня южных морей. Мы продемонстрировали ее аудитории, и лишь один человек из 25 догадался, что она речная. Такая жемчужина встречается крайне редко, ее пришлось выбирать из десятков тысяч. Вывод Пинеллы прост: ценность жемчуга нельзя определять по его происхождению, оценивать нужно то, что видно глазу. Высококачественная редкая речная жемчужина может стоить столько же, сколько жемчужина южных морей, или дороже, потому что качество и редкость — это реально важные критерии.

Анна Минакова