Мистические земли и места для дерзких станут тенденцией года

Обозреватель “Ъ FM” Яна Лубнина рассказывает о том, что такое darecation и какие места все чаще выбирают путешественники для поездок.

Вместо типичного отпуска-vacation в подборке тенденций от Pinterest фигурирует понятие darecation, то есть отдых, но с вызовом. Аналитики сервиса уверены, что интерес к захватывающим дух приключениям будет на пике популярности в этом году. Речь и о локациях: все больше молодых людей интересуются новыми направлениями, где тропы еще не истоптаны туристами, и шумные группы иностранцев не облюбовали местные кафе. Еще чаще darecation — это активный отдых, когда ты решаешься на то, что многим кажется слишком сложным: проехаться по песчаным барханам на огромном джипе, забраться на снежную вершину, пройти десятки километров по трекинговой тропе, проехать впечатляющую дистанцию на велосипеде. В общем, устроить себе встряску и вызвать восхищение внутреннего ребенка.

Еще один тренд, который явно затронет туристическую сферу, — мистическая природа. Туманные пейзажи напоминают лихорадочный сон, причудливые силуэты руин виднеются в полумраке, загадочные чарующие леса одновременно пугают и манят. Из таких путешествий возвращаются с большим количеством вопросов, но в этом как раз и смысл. Пользователи сервиса уже ищут эстетику высокогорья Шотландии на 465% больше, чем годом ранее. Вдвое вырос интерес пользователей Pinterest к Фарерским островам. Еще там активно изучают соляную пустыню Уюни в Боливии и бамбуковый лес Арасияма в Японии. Передать это настроение загадочности и мрачного спокойствия можно в декоре, создании продуктов или контента, подсказывают аналитики сервиса. Они настаивают, кстати, что 88% их предсказаний в части трендов года, как правило, сбывается.

