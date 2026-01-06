«У современных высоток довольно много преимуществ»

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о предпочтениях покупателей недвижимости в разных сегментах рынка.

Средняя высота новых столичных жилых комплексов теперь составляет почти 24 этажа. Но Москва только на третьем месте в рейтинге российских городов с максимальной средней этажностью застройки, уступая по данному показателю Екатеринбургу и Уфе. По данным экспертов компании «Метриум», в этих городах высота новых домов в среднем уже более 24 этажей. А то, что не столица лидер, объяснимо прежде всего большим количеством мало- и среднеэтажных элитных клубных домов. В разрезе сегментов за три года средняя этажность новостроек в Москве, по данным брокеров, подросла в массовом секторе на 6%, в бизнес-классе — на 3%, в премиальном — на 16%, а в элитном — почти на 10%.

Сейчас в городе в экспозиции от застройщиков насчитывается почти 500 корпусов высотой до 20 этажей. Около 200 из них — бизнес-класс, почти 80 — премиальный, еще чуть менее 130 — элитный класс. В то же время в старых границах столицы насчитывается около 600 корпусов, в которых более 20 этажей. У современных высоток, конечно, довольно много преимуществ. Это и видовые характеристики, и инфраструктура вертикального города, и современные инженерные решения. Но, по данным опроса, проведенного специалистами компании Regions Development, 36% потенциальных покупателей высокобюджетного сегмента готовы заплатить даже больше, чтобы жить именно в мало- и среднеэтажных комплексах. При этом на рынке строящихся комплексов премиум-класса лишь каждый четвертый проект не выше 20 этажей, а квадратный метр в них стоит в среднем на 5% меньше, чем в целом по рынку.

Светлана Бардина