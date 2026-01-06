Глава СКР затребовал доклад о расследовании гибели самарского блогера в Москве

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела о смерти уроженки Самары, блогера Юлии Бурцевой. Глава ведомства затребовал доклад. Отчет в центральном аппарате по этому вопросу представит руководитель Главного следственного управления СК Москвы Дмитрий Беляев. Об этом сообщает Информационный центр ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Юлия Бурцева умерла в московской больнице 4 января. Перед этим она прилетела из Италии, где жила с мужем-иностранцем, в Москву, чтобы увеличить ягодицы в частной местной клинике. После этого состояние блогера ухудшилось, ее госпитализировали, и она умерла от анафилактического шока.

В понедельник, 5 января, было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 109 УК РФ). Обвинение предъявлено сотруднице клиники, которая проводила процедуру. Обвиняемой оказалась уроженка Таджикистана. Ей грозят три года лишения свободы.

Георгий Портнов