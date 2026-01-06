Блогер из Самары погибла в Москве из-за неудачной косметической операции

Возбуждено уголовное дело по факту гибели пациентки в московской частной клинике. Речь идет об уроженке Самары, блогере Юлии Бурцевой, которая проживала в Италии, но приехала в Москву, чтобы пройти косметическую процедуру. Преступление квалифицировано по статье о причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения врачом профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 109 УК РФ). Об этом сообщает Следственный комитет Москвы.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным следствия, 4 января 2026 года у женщины, проходившей лечение в клинике, резко ухудшилось состояние здоровья. Это произошло после того, как пациентка пыталась увеличить ягодицы. Женщину госпитализировали в больницу, где она скончалась, несмотря на медицинское вмешательство.

Следователи осмотрели место происшествия, назначили судебно-медицинскую экспертизу, изъяли медицинскую и служебную документацию, допросили свидетелей. В преступлении обвиняется сотрудница клиники, проводившая процедуру, уроженка Таджикистана. Санкции ч. 2 ст. 109 УК РФ предусматривают до трех лет лишения свободы.

Георгий Портнов