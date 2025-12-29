Петербургский метрополитен будет работать в новогоднюю ночь

Жителям и гостям Санкт-Петербурга рассказали, как будет работать общественный транспорт в предстоящие праздники. Составы метрополитена будут вновь ходить круглосуточно в новогоднюю ночь, сообщили в комитете по транспорту.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В последний рабочий день, 30 декабря, транспорт будет работать по графику пятницы. С 31 декабря по 11 января 2026 года метро, автобусы, трамваи, троллейбусы и электрички будут следовать по маршрутам по графику воскресенья.

«В новогоднюю и рождественскую ночи будет организовано движение автобусов, трамваев и троллейбусов, а также работа метрополитена»,— добавили в комтрансе.

В ночь на 1 января в Петербурге будут ходить 20 автобусов №№ 4, 90, 100, 101, 102, 115А, 120, 143, 145, 185, 186, 190, 193, 196, 197, 204Э, 211, 225, 239, 397, троллейбусы №№ 2, 23, 46, а также трамваи №№ 39, 55, 60, 100.

Татьяна Титаева