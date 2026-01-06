Зарубежные СМИ: Каков план США по временному управлению Венесуэлой?

Как передает The Wall Street Journal, Дональду Трампу представили доклад ЦРУ, в котором оценивается готовность политических сил Венесуэлы к временному управлению республикой. По мнению разведки, ближайшие соратники Мадуро, в том числе и вице-президент Делси Родригес, подходят для этого больше, чем оппозиция. Однако у американского президента есть к Родригес список требований. Ведущие мировые СМИ обсуждают, какими будут следующие шаги США. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

По данным Politico, у администрации Белого дома есть видение, как будет проходить временное управление Венесуэлой. От Делси Родригес, которая уже приняла присягу исполняющей обязанности главы государства, требуется: усилить борьбу с наркотрафиком, выслать из страны иранских, кубинских и других агентов из враждебных Вашингтону сетей, а также прекратить продавать нефть противникам США — это базовый минимум. После американские чиновники ожидают, что Родригес проведет свободные выборы и уйдет в отставку.

После захвата Мадуро в ночь на 3 января Дональд Трамп заверил, что американское господство в Западном полушарии больше никогда не будет подвергаться сомнению. И эти жесткие слова Associated Press называет напоминанием о временах американского империализма. Издание обращает внимание, что такая же риторика обращена к Гренландии: Трамп вновь заявляет, что арктический остров «крайне необходим США из стратегических соображений». А Мексику опять призывают «взять себя в руки и бороться с наркокартелями».

Впрочем, накануне американские законодатели-республиканцы заявили, что Трамп не планирует захватывать и оккупировать Венесуэлу, передает Reuters. По их словам, Соединенные Штаты не ждет еще одна бесконечная война наподобие конфликта в Афганистане.

Что касается восстановления энергетической инфраструктуры Венесуэлы, о котором Дональд Трамп говорил в интервью NBC, то оно займет около полутора лет. Он подчеркнул, что нефтяным компаниям придется потратить значительную сумму, но не уточнил, какую именно. Все это поможет снизить цены на энергоносители, убежден Трамп.

Об интересе мировых игроков нефтегазового рынка к Венесуэле пишет и Bloomberg. Ранее Делси Родригес занимала пост министра финансов и руководила министерством нефти. У нее остались связи с бизнесом и большой опыт управления нефтяным сектором. Именно это, по мнению инвесторов и американской администрации, делает ее более подготовленной к стабилизации венесуэльской экономики. В свою очередь, Соединенным Штатам это поможет наладить добычу нефти и привлечь для этого иностранные компании.

Как пишет The Wall Street Journal, Дональд Трамп примерно за месяц до операции «Абсолютная решимость» предупредил нефтяные компании о грядущих изменениях в Венесуэле. Это было скорее намеком, добавляет издание. Однако план Трампа по переменам в этой латиноамериканской стране напрямую зависит от готовности нефтяных корпораций США к инвестициям.