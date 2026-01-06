В Костромской области подготовили к работе санавиацию после атаки БПЛА

Губернатор Костромской области Сергей Ситников сообщил о проведении экстренного совещания после ночной атаки беспилотников в регионе. В совещании комиссии по ЧС приняли участие в том числе главы силовых структур, уточнил он в Telegram-канале.

Губернатор Костромской области Сергей Ситников (в центре) во время совещания

Фото: Telegram-канал Губернатора Костромской области

Фото: Telegram-канал Губернатора Костромской области

«Принимаются оперативные решения по обеспечению безопасности людей и бесперебойной работе жизненно важных объектов», — написал господин Ситников.

Он добавил, что силами Минобороны РФ были «сбиты несколько беспилотников, в результате обломками в Нейском районе повреждены несколько объектов». Подробности о последствиях атаки губернатор не уточнил. При этом он сообщил, что «для возможной помощи пострадавшим в Нейский район направлены дополнительные медицинские бригады». Также «подготовлена к работе при необходимости санитарная авиация».

Ответственным за ТЭК и ЖКХ поручили подготовить ресурсы «при необходимости аварийных работ».

Минобороны РФ отчиталось об уничтожении за ночь 129 БПЛА над 22 регионами страны. Над Костромской областью, согласно сообщению ведомства, сбили один беспилотник.