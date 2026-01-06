Снегопад во Франции спровоцировал отмены рейсов и транспортный коллапс в Париже

Власти Франции ввели оранжевый уровень опасности в 26 департаментах страны из-за снегопада и гололеда. Об этом сообщил телеканал BFM TV.

В отдельных районах Франции между западным побережьем и регионом Иль-де-Франс ожидается выпадение до 15 см снега. Оранжевый уровень опасности ввели в том числе в департаментах Финистер, Морбиан, Кот-д'Армор, Иль и Вилен, Атлантическая Луара, Мэн и Луара, Вандея, Де-Севр, Приморская Шаранта, Манш, Орн, Кальвадос, Эр, Приморская Сена, Уаза, Сарт, Майен и Эр-и-Луар, а также на территории всего региона Иль-де-Франс.

Сегодня утром в парижскую пожарную службу обратились 240 человек из-за падения на снегу и льду. На данный момент в Париже из-за снегопада курсируют около 30 автобусных маршрутов — порядка 25% от обычного числа. «Остальные автобусные маршруты возобновят работу постепенно, как только позволят дорожные условия»,— сообщило транспортное управление города.

Из-за снегопада школьные автобусы не ходят во всех департаментах Нормандии и Пеи-де-ла-Луар, а также в некоторых департаментах Бретани и О-де-Франс. Управление гражданской авиации Франции попросило авиакомпании сократить количество рейсов из Парижа на 15% из-за погодных условий, сообщил телеканал.

Накануне общая протяженность дорожных заторов в пригороде Парижа достигала 900 км, согласно данным государственного портала о дорожном движении Sytadin. К утру пробки на дорогах вблизи французской столицы почти исчезли.