Самолет не вылетел из Барнаула в Москву из-за неисправности

В столицу из Барнаула (Алтайский край) не смог вылететь самолет «Аэрофлота», на борту которого находились 155 пассажиров и 6 членов экипажа. Никто не пострадал, сообщил сегодня, 6 января, Telegram-канал Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

Согласно информации ведомства, которое организовало доследственную проверку по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта), причиной инцидента стала «техническая неисправность» лайнера. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как рассказали в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, проводятся надзорные мероприятия на предмет соблюдения прав пассажиров в аэропорту Барнаула.

Илья Николаев