Следующие в СКФО поезда задержаны из-за аварии в Воронежской области

Из-за аварии на железнодорожной инфраструктуре в Воронежской области задерживаются 11 поездов, следующих на курорты Черноморского побережья и в южные регионы России в том числе в Кисловодск и Владикавказ. Об этом сообщает пресс-служба Юго-Восточной железной дороги.

К приостановке движения составов привело повреждение на перегоне Евдаково — Сагуны, которое вызвало отключение напряжения в контактной сети. Задержаны поезда Владикавказ — Санкт-Петербург, Кисловодск — Москва, Санкт-Петербург — Имеретинский Курорт, Москва — Ростов, Воркута — Новороссийск, Москва — Адлер, Барнаул — Адлер, Краснодар — Москва, Анапа — Москва, Новороссийск — Москва, Россошь — Лиски.

Максимальное время задержки составляет 3 часа 20 минут.

В пресс-службе Юго-Восточной железной дороги отметили, что в настоящее время железнодорожники ведут восстановительные работы и делают все возможное для скорейшего возобновления движения.

Наталья Белоштейн