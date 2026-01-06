На амурском участке Транссиба открыли движение поездов после схода 35 вагонов

РЖД открыли движение поездов по одному из путей на Транссибирской магистрали в Амурской области, где накануне произошел сход грузовых вагонов. Об этом компания сообщила в Telegram-канале.

«6 января в 8:30 по Москве (14:30 по местному времени) открыто движение поездов по одному пути на перегоне Гудачи - Гонжа в Амурской области», — сказано в сообщении.

Работы по восстановлению второго пути продолжаются. Из-за аварии были задержаны несколько пассажирских поездов, часть пассажиров на участке между станциями Магдагачи и Сковородино доставляли автотранспортом.

В РЖД уточнили, что пассажиры поездов № 2 Москва — Владивосток и № 325 Хабаровск — Нерюнгри уже продолжили следование к пунктам назначения. Пассажиры поездов № 1 Владивосток — Москва и № 326 Нерюнгри — Хабаровск вскоре продолжат поездку после пересадки из автобусов в составы. Остальные поезда временно курсируют в реверсивном режиме по открытому пути.

Сход 35 вагонов грузового поезда произошел вчера днем на перегоне Гудачи — Гонжа участка Сковородино — Белогорск Забайкальской железной дороги.