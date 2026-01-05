В Амурской области сошли с рельсов 35 вагонов грузового поезда

В Амурской области грузовой состав сошел с рельсов на перегоне Гонжа - Гудачи Забайкальской железной дороги. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

«В сходе 35 вагонов. Повреждена железнодорожная инфраструктура», — сообщили в МЧС. Там добавили, что для экологии угрозы нет. Причина ЧП и другие подробности уточняются.

В РЖД уточнили, что никто не пострадал. Движение на участке приостановлено, ожидаются задержки пассажирских поездов. На место направлены восстановительные поезда.