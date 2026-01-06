Движение общественного транспорта в Ижевске восстановлено
Движение общественного транспорта в Ижевске восстановлено. Об этом сообщили МУП «ИжГЭТ» и «ИПОПАТ».
Ранее в связи с введением сигнала «Опасное небо» на Центральной площади Ижевска отменили детскую театрализованную программа. Фестиваль «Всемирный день пельменя» также приостановлен до снятия режима.
Напомним, 6 января в Удмуртии в 8:45 был объявлен сигнал «Опасное небо». С 03:30 введен режим беспилотной опасности. В аэропорту Ижевска введены ограничения на полеты. Также была приостановлена работа городского транспорта.