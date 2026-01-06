В Дагестане площадь садов за год увеличилась в 4,5 раза

Площадь новых садов в горно-долинной зоне Дагестана в 2025 году увеличилась в 4,5 раза, приблизившись к 80 га. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Закладка интенсивных и суперинтенсивных садов проведена на площади 77,9 га: в Ахтынском (52 га), Рутульском (12,9 га), Ботлихском (8 га) и Гунибском (5 га) районах.

В марте 2025 года в трех районах Дагестана было высажено около 17 га садов. Тогда аграрии заявили о планах расширить площади до 140 га.

В мае прошлого года в Ахтынском районе заложили первый в России суперинтенсивный сад на высоте более 1 тыс. м над уровнем моря. Аграрии района намерены довести его площадь до 200 га.

Наталья Белоштейн