В Ставропольском крае проведено 879 процедур ЭКО

В Ставропольском краевом клиническом перинатальном центре выполнено 879 процедур экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В ведомстве отмечают, что ЭКО помогает людям, которые не могут стать родителями естественным путем из-за проблем со здоровьем или генетических факторов.

В 2025 году перинатальный центр получил современное оборудование по нацпроекту и частично за счет средств краевого бюджета. В центре за год родились 109 детей, включая пять двоен.

Наталья Белоштейн