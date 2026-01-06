С 9 января в России будут штрафовать за тонировку на временно ввезенных машинах

С 9 января в России вступят в силу штрафы за неправильную тонировку на всех транспортных средствах, включая временно ввезенные. О положениях соответствующего федерального закона напомнил член комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов Евгений Машаров.

Новый закон устраняет пробел в законодательстве, позволявший ранее избежать ответственности за нарушение правил тонировки при ввозе автомобилей из стран, не входящих в ЕАЭС, пояснил эксперт ТАСС.

Согласно новым правилам, ввозимые транспортные средства должны соответствовать требованиям по пропускной способности света через стекла. Для лобового и передних боковых стекол допускается тонировка, пропускающая не менее 70% света, для бронированных автомобилей — не менее 60%. Штраф за нарушение составляет 500 руб.

Ранее в регулировании вопросов тонировки применялся Технический регламент Таможенного союза, который не распространялся на автомобили из стран, не являющихся участниками ЕАЭС. Поправки, инициированные правительством РФ, были одобрены в декабре 2025 года. По оценкам, нововведения могут затронуть десятки тысяч владельцев автомобилей с иностранными номерами, ранее не подвергавшихся штрафам за неправильную тонировку.