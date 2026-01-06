В Пулково временно не отправляют и не принимают рейсы

В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге ввели ограничения на прием и отправку воздушных судов. Об этом ночью 6 января сообщили в пресс-службе Росавиации.

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Эти меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. Они начали действовать около 1:50.

Ранее в Ленинградской области объявили опасность БПЛА в воздушном пространстве, предупредил губернатор субъекта Александр Дрозденко. В связи с этим в регионе возможно понижение скорости мобильного интернета.

UPD: аэропорт Пулково вновь принимает и отправляет самолеты.

Татьяна Титаева