В Ставрополе на Рождество временно перекроют движение транспорта

На Рождество в Ставрополе будут введены временные ограничения движения транспорта. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

С 20:00 6 января до 04:00 7 января будет перекрыто движение по ул. Дзержинского (от ул. Ломоносова до ул. Артема), ул. Суворова (от ул. Советской до ул. Ставропольской). пер. Фадеева (от ул. Войтика до ул. Гражданской) и ул. Соборной (от ул. Пирогова до пер. Командирского).

Объехать перекрытые участники можно будет по ул. Дзержинского (от ул. Ломоносова до ул. Л. Толстого), ул. М. Морозова, ул. Ленина, ул. Артема, пр. К. Маркса, ул. Войтика, ул. Гражданской, пер. Ползунова, ул. Пирогова, пер. Командирскому и ул. Западный обход.

В ведомстве рекомендовали водителям заранее планировать маршруты.

Наталья Белоштейн