Средства ПВО сбили в небе над Башкирией шесть беспилотников

В ночь с 5-го на 6 января над территорией Башкирии сбито шесть украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Об уничтожении дронов дежурными средствами противовоздушной обороны отчиталось Минобороны России.

По данным военного ведомства, всего с 23:00 (по московскому времени) по 7:00 средства ПВО перехватили и сбили 129 БПЛА в 22 субъектах России.

Около 5 утра по местному времени госкомитет Башкирии по чрезвычайным ситуациям объявил об угрозе атаки беспилотников. Аэропорт Уфы временно прекратил прием и выпуск самолетов. Около 11 утра Росавиация сообщила о возобновлении приема и отправки рейсов в уфимском аэропорту. За время ограничений четыре самолета, выполнявших рейсы в столицу Башкирии, отправились на запасной аэродром.

О снятии режима «Беспилотная опасность» еще не сообщалось.

Предыдущий случай уничтожения БПЛА на территории Башкирии произошел утром 24 декабря.

UPD: Председатель госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов в 13:06 по местному времени сообщил о снятии режима «Беспилотная опасность». Аналогичные сообщения разослала Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Идэль Гумеров